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AFAD: "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Kuşadası’nda 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Asayiş 31.08.2022, 13:13
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası ilçesinin 15.44 kilometre açığında saat 12.56 sıralarında 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde ve çevresinde hafif şekilde hissedildi.
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