Kuşadası’nda 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası ilçesinin 15.44 kilometre açığında saat 12.56 sıralarında 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde ve çevresinde hafif şekilde hissedildi.