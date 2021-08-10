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Kuşadası’nda 3.8 şiddetinde deprem

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kentte uzun süre hissedilen deprem panik oluşturdu.

Asayiş 10.08.2021, 02:17
Kuşadası’nda 3.8 şiddetinde deprem

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kentte uzun süre hissedilen deprem panik oluşturdu.

Deprem, saat 01.36 sıralarında Kuşadası’nda meydana geldi. Afad’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin derinliği 11.35 kilometre 3.8 şiddetinde kaydedildi. Uzun süren deprem kentte yaşayan vatandaşlarda panik oluşturdu.
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