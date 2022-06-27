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Kuşadası’nda 20 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda 20 bin 599 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Asayiş 27.06.2022, 13:31
Kuşadası’nda 20 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda 20 bin 599 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kurban Bayramı öncesi kaçak içki avına çıktı. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi’nde bir adreste kaçak içki olduğunu tespit eden ekipler hazırlıkların ardından adrese şafak operasyonu düzenledi. Yapılan aramada, 20 bin 400 şişe 70 CL’lik kaçak votka, 199 şişe 100 CL’lik votka olmak üzere toplamda 20 bin 599 kaçak içki ele geçirildi. Yapılan arama sonrası S.G., isimli şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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