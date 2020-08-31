Kuşadası polisi 3 kilo skunk ve kristal uyuşturucu ele geçirdi
AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA 3 KİLOYA YAKIN SKUNK İLE METANFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 kiloya yakın skunk ile metanfetamin ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 15 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Türkmen Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, O.S. isimli şahsa ait evi fiziki ve teknik takibe aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Aşil isimli narkotik köpeğinin de katılımıyla söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, O.S. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada banyonun asma tavanına gizlenmiş vaziyette 4 ayrı paket halinde toplam 2 kilo 668 gram esrar skunk maddesi, 320 gram metanfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.S.’nin yapılan GBT sorgulamasında "uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak, resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve hırsızlık" dahil olmak üzere 15 ayrı suçtan arandığı ve 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Zanlı Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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