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Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan’ın geri ittiği 18 göçmen kurtarıldı

YUNANİSTAN UNSURLARI TARAFINDAN GERİ İTİLEREK ÖLÜME TERK EDİLEN TOPLAM 18 DÜZENSİZ GÖÇMEN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Asayiş 11.09.2020, 08:54
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Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan’ın geri ittiği 18 göçmen kurtarıldı

Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen iki ayrı olayda, Yunanistan unsurları tarafından geri itilerek ölüme terk edilen toplam 18 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen ilk olayda, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. İkinci olayda ise yine Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit eden Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmene yardım eli uzatıldı. Her iki olayda da sahil güvenlik botlarına alınan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü ve korona virüs taramasından geçirildikten sonra, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

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