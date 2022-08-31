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Kuşadası Körfezi’nde ikinci deprem: 5.1 büyüklüğünde meydana geldi
Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde 4.7 büyüklüğünde depremin ardından, 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.
Asayiş 31.08.2022, 13:28
Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde 4.7 büyüklüğünde depremin ardından, 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesi 4.7’lik depremin ardından, 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde depremle yine sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası’nın 18.34 kilometre açığında saat 13.10 sıralarında 7.03 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Aydın ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.
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