Kuşadası eski belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dün Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı’yı silahla ayağından yaralayıp olay yerinden firar eden C.B., yapılan operasyonla Davutlar Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Davutlar Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki dönem belediye başkanı Özer Kayalı, yanında bir arkadaşı ile restorana gelerek yemek siparişi verdi. Bu sırada henüz belli olmayan bir sebepten dolayı Kayalı, restoranda garson olarak çalışan C.B.’nin (35) silahlı saldırısına uğradı. Eski belediye başkanı Kayalı olay yerine gelen ambulansla önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne daha sonra Aydın’da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.

Olay yerinden firar eden şüpheli ise Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Davutlar Mahallesi’nde saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.