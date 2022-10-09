Kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan Bilgiye göre, Kayacık Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda devriye gezen jandarma ekipleri kuş sesi çıkaran teyp buldu. Yapılan incelemeler neticesinde ise ekipler, R.Y. ve K.B. isimli 2 kişinin teypten çıkan kuş sesleriyle avcılık yaptığını tespit etti. Şahıslar ekipler tarafından yakalanırken haklarında ‘Avda kullanılması yasak malzeme kullanmak’ suçundan haklarında işlem başlatıldı.