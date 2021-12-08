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Kuryeyi öldüren yumruğa verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Çekmeköy’de kargosunun geç gelmesi nedeniyle tartıştığı kurye Mehmet Ali İbin’i yumruklayarak öldüren Tayfun Şahin’in 8 yıl 4 ay hapse çarptırılmasına ilişkin mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, haksız hareket ve akabindeki yumruk atma eyleminin sanıktan geldiği belirtilerek, “Sanığın suç kastının yoğunluğu, maktulün hiçbir haksız hareketinin olmayışı ve yaşının genç oluşu nazara alınarak ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılmıştır” denildi.

Asayiş 08.12.2021, 14:58
Kuryeyi öldüren yumruğa verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Çekmeköy’de kargosunun geç gelmesi nedeniyle tartıştığı kurye Mehmet Ali İbin’i yumruklayarak öldüren Tayfun Şahin’in 8 yıl 4 ay hapse çarptırılmasına ilişkin mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, haksız hareket ve akabindeki yumruk atma eyleminin sanıktan geldiği belirtilerek, “Sanığın suç kastının yoğunluğu, maktulün hiçbir haksız hareketinin olmayışı ve yaşının genç oluşu nazara alınarak ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılmıştır” denildi.

Çekmeköy’de, 19 Ekim 2020 tarihinde kargosunun geç gelmesi nedeniyle tartıştığı kurye Mehmet Ali İbin’i (40) yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Tayfun Şahin, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapse çarptırılmıştı.

“Sanığın savunması suçtan kurtulmaya yönelik”

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, eylemin hukuki nitelendirmesinin “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” olarak kabul edildiği, sanığın kastının öldürmeye yönelik olmadığı, sanık ile maktul arasında öldürmeyi gerektiren bir neden bulunmadığı belirtildi. Sanığın yumruk atmadığını söylemesine yönelik savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun kaydedildiği kararda, olayın görgü tanığı K.A.’nın da Tayfun Şahin’in, Mehmet Ali İbin’e yumruk attığını, yumruk sonucu düştüğünü, ağzından ve kulağından kan geldiğini söylediği kaydedildi.

“Olay yerine geldiğinde sinirliydi”

Kararda, Tayfun Şahin’in savunmasında, Mehmet Ali İbin’in kendisine telefonla küfür ettiğini savunduğu ancak bu savunmasının haksız tahrik hükümlerinden yararlanmaya yönelik olduğu değerlendirilerek kabul edilmediği vurgulandı. Tanık olarak dinlenen K.A.’nın, sanık Tayfun Şahin’in olay yerine geldiğinde sinirli olduğunu, Mehmet Ali İbin’in hakaret içeren sözler söylemediğini, Şahin’in hiçbir şey demeden kargo görevlisi İbin’e yumruk attığını söylediği aktarıldı. Tanık olarak dinlenen şoför K.A.’nın yalan söylemesi için bir neden olmadığı, sanığın haksız tahrikten yararlanmaya yönelik ‘telefonla küfretti’ şeklindeki savunmasına itibar edilmediği belirtildi.

Ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşıldı

Gerekçeli kararda, eylemi başlatan ve sonlandıranın sanık Tayfun Şahin olduğu, haksız hareket ve akabindeki yumruk atma eyleminin sanıktan geldiği belirtildi. Sanığa haksız tahrik hükümleri uyarınca indirim yapılmadığının kaydedildiği kararda, “Sanığın suç kastının yoğunluğu, maktulün hiçbir haksız hareketi olmayışı ve yaşının genç oluşu nazara alınarak ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Çekmeköy’de 19 Ekim 2020 tarihinde sipariş veren Tayfun Şahin’nin kargo dağıtıcısı Mehmet Ali İbin ile telefonda görüştüğü ve İbin’in kargoyu bulunduğu yere yakın caminin önünden alabileceğini söylediği belirtilmişti. Tayfun Şahin’nin kargoyu almak için olay yerine gittiğinin anlatıldığı iddianamede, kargo dağıtıcısı İbin ile kargonun kendi adresine getirilmemesi ve geç kalması yüzünden tartışmaya başladığı anlatılmıştı.

Tayfun Şahin’in maktulün yüz kısmına yumruk attığı, İbin’in yumruk nedeniyle sert şekilde yere düştüğü, ağzından burnundan kan gelecek şekilde yaralandığı, hastaneye kaldırılan İbin’in 5 gün sonra hayatını kaybettiği kaydedilmişti. İddianamede, Tayfun Şahin’in, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti. Yargılama sonucunda tutuklu sanık Tayfun Şahin, “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan 8 yıl 4 ay hapse çarptırılmıştı.

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