banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...
Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor
Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor
Yüzyıllardır atmaca kültürünü yaşatıyorlar
Yüzyıllardır atmaca kültürünü yaşatıyorlar
Salçalık domatesler tezgahlara indi
Salçalık domatesler tezgahlara indi

Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı.

Asayiş 22.07.2022, 14:30
Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinde bir şahsın kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştürdüğü ve sattığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın tespit edilen ikametinde arama yapıldı. Atölyeye dönüştürülmüş oda içerisinde silah yapımında gerekli olan mengene, torna, spiral, freze, demir kesme bıçkısı, yapılı halde 4 adet tabanca, silah imalatına hazır sürgüler, kabzeler, namlu yapımına yarayan boru malzemeleri, yaylar ve tetikler ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

Yorumlar (0)
27°
açık