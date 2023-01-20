Kurusıkı tabancaları kurşun atar hale getiren 8 şüpheli yakalandı

Sakarya’da kurusıkı tabancaları fişek atar hale getirdikleri tespit edilen 8 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda kurusıkıdan bozma tabancaları fişek atar hale getirdikleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 27 tabanca ve 175 adet değişik çaplarda fişek ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.