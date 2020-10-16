Kurumlar Vergisi'nde oranlar nasıl değişecek?





Ekonomide canlanma yaratmak, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik etmek amacıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, kurumlar vergisi oranında önemli bir indirim yapmak için çalışma başlattı.

İş dünyasının kurumlar vergisi oranında indirim talebinin, hükümette karşılık bulduğu, 2021 ve sonrası kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı konusunda sürpriz bir indirim yapılacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre önümüzdeki yıldan itibaren kurumlar vergisinin yüzde 15-18 aralığında uygulanması planlanıyor.

Edindiğimiz bilgilere göre küresel salgının da etkisiyle ekonomi ve piyasalarda yaşanan sıkışıklığı aşmaya yönelik önlem almak isteyen hükümet, bu defa kurumlar vergisi oranında indirim için çalışmalara başladı. Yapılan çalışma 2021 yılı ve sonrası için ciro bazında kurumlar vergisi oranı uygulamasına geçilecek bir hazırlığı kapsıyor.

Kurumlar Vergisinde ciro bazlı sisteme geçilerek, Kurumlar Vergisi'ni yüzde 15 düzeyine düşürme yönünde hazırlıklar yapılıyor. İndirim uygulaması için 10 milyon lira ciro sınırı getirilmesi planlanıyor.

Sürpriz vergi indiriminin iş dünyasında memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Konu ile ilgili çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak ekim ayı içinde yasalaştırılması düşünülüyor.

Geçici olarak yüzde 22’ye çıkarılmıştı



2017 yılında yapılan değişiklikle, kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları kurum kazançlarına uygulanmak üzere geçici olarak yüzde 20‘den yüzde 22’ye çıkarıldı.

Üç yıllık bir dönemi kapsayan bu uygulamanın süresi, 31 Aralık’ta sona eriyor. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde, 2021 ve sonraki yıllar kurum kazançlarına yeniden yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak.