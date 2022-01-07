Kurtların saldırısına uğrayan sıpa son anda kurtarıldı

Adıyaman’da kurtların saldırısına uğraması sonucu yaralanan sıpa, ölmek üzereyken kurtarılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman merkeze bağlı Şerefli köyü yakınlarında 3-4 aylık bir sıpaya kurtlar tarafından saldırıldığını gören Murat Nalbant, kurtları korkutarak sıpayı kurtardı. Murat Nalbant, kurtlar tarafından kuyruğu koparılan, ağız, boyun ve kalça kısımlarından derin yaralar alan sıpayı kendi otomobiline bindirmek için yoğun çaba sarf etti. Sıpanın araca sığmaması üzerine Nalbat, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaralı sıpayı ekip aracına alarak Adıyaman merkeze doğru yola çıktı.

Patiyaman Platformu Başkan Yardımcısı Muhammed Küçük de harekete geçerek gece geç saatlerde Veteriner Hekim Mehmet Atay’ı arayıp kliniği açması için yardım istedi. Evlerinden çıkıp gelen ve klinikte hazır bekleyen Atay ile klinik görevlileri, jandarma ekiplerince getirilen sıpayı hemen tedavi altına aldı. Atay tarafından tedavi edilen sıpayı daha sonra Adıyamanlı bir hayvansever sahiplendi. Sıpanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.