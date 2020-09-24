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Kurtlar sürüye saldırdı, 5 hayvan telef oldu

ISPARTA’NIN SÜTÇÜLER BUCAKDERE KÖYÜNDE KURTLARIN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜRÜSÜNE SALDIRMASI SONUCU 5 HAYVAN TELEF OLDU.

Asayiş 24.09.2020, 17:14
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Kurtlar sürüye saldırdı, 5 hayvan telef oldu

ISPARTA (İHA) – Isparta’nın Sütçüler Bucakdere köyünde kurtların küçükbaş hayvan sürüsüne saldırması sonucu 5 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Sütçüler Bucakdere köyü Sazak yaylasında meydana geldi. Sürü sahibi Lale Metin, ağıla yakın bir yerde kurtların küçükbaş hayvanlarına saldırdığını gördü. Bunun üzerine oğlu Mehmet Metin’le kurtlara doğru bağırarak, koştu. Bu sırada kurtlar kaçarken, kurtların saldırdığı küçükbaş hayvanlardan 5’i telef oldu, 12’si de yaralandı. Olay sonrası sürüden 8 keçinin ise halen kayıp olduğu öğrenildi.

Sürü sahibi Lale Metin, kurtların domuzlarla mücadele kapsamında doğaya bırakıldıklarını ancak kurtlar nedeniyle çobanlık yapamadıklarını söyledi. Kurtların köylere inmesi nedeniyle tehlikeli de olduklarını ifade eden Metin, bu şekilde hayvan teleflerinin daha önce de yaşandığını söyledi.

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