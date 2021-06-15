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Kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı

Kars’ta kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. 20 koyun telef oldu.

Asayiş 15.06.2021, 11:09
Kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Kars merkez Halit Paşa Mahallesinde hayvancılık yapan Şevki Kuş’un ahırında bulunan koyunlar gece yarısı kurtların saldırısına uğradı. Kurt saldırısında 20 koyun telef oldu. Gece yarısı 03.00 sıralarında ahırdan gelen sesler üzerine sürü sahibi Şevki Kuş 20 koyunun parçalandığını 7 koyunun ise yaralı olduğunu gördü.
Kars il merkezinde yaşanan kurt saldırısı vatandaşları şaşırttı.

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