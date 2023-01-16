Son Dakika
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Becirovic, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
Kurtlar fotokapan ile görüntülendi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü fotokapan tarafından görüntülenen kurtların görüntüsünü paylaştı.
Asayiş 16.01.2023, 20:54
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü fotokapan tarafından görüntülenen kurtların görüntüsünü paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, koruma altına alınan park bölgesinde sürü halinde dolaşan kurtların görüntülerini paylaştı.