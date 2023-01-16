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Kurtlar fotokapan ile görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü fotokapan tarafından görüntülenen kurtların görüntüsünü paylaştı.

Asayiş 16.01.2023, 20:54
Kurtlar fotokapan ile görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü fotokapan tarafından görüntülenen kurtların görüntüsünü paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, koruma altına alınan park bölgesinde sürü halinde dolaşan kurtların görüntülerini paylaştı.

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