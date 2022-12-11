Kurtlar 18 keçiyi telef etti

Rize’nin İkizdere ilçesinde sürüye saldıran 7 kurt, 18 keçiyi telef etti.

Olay, İkizdere’nin Çamlık köyü yakınındaki ormanlık arazide dün gündüz saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık arazide konaklayan Ali Tüpçü’ye ait 200 keçinin bulunduğu sürüye 7 tane kurt saldırdı. Kurtlar sürüdeki 18 keçiyi telef etti. Sürü sahibi Ali Tüpçü, "Her ne kadar sürümün köpekleri olsa da etkili olamadı. Dün gündüz vakti köyün ormanlık alanında konaklarken kurtlar saldırdı. Köpeklerim tepki gösterdi ama saldıran kurt 7 tane olunca bir şey yapamadılar. 18 keçimi boğarak, parçalayarak öldürdüler. Keçi sürümün ve benim de can güvenliğim tehlikede. Kurtlar aç kaldığı için köyün yakınına kadar inmeye başladı" dedi.