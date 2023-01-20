Kurt saldırısına uğrayan 18 keçi telef oldu, 6’sı yaralandı

Antalya’da otlatılmak için açık alana çıkarılan keçilere kurt saldırdı. Keçilerden 18’i telef olurken, 6’sı yaralandı, 6’sı kayboldu.

Olay, Alanya ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayvancılık işiyle uğraşan Fatih Mehmet Uysal, keçilerini otlatmak için açık alana çıkardı. Uysal’ın sürünün başından bir süreliğine ayrıldığı sırada mahalleye inan kurtlar keçilere saldırdı. Uysal, hayvanlarının başına geldiğinde 18 keçisinin telef olduğu, 6’sının ise yaralandığını fark etti. 30 keçiden 6’sının ise korkup kaçtığını düşünen Uysal, civarda aramasına rağmen keçilerin izine rastlayamadı.