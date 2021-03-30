Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!

Lüks aracında kokain çekerken görüntülenen ve sosyal medyada kısa sürede gündem olan Kürşat Ayvatoğlu, ikinci kez gözaltına alınmasının ardından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

PARTİ İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

AK Parti Genel Merkez personeli olduğu öğrenilen Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun, ortaya çıkan görüntüler sonrası parti ile ilişiği kesilmişti.

"1.5 YILDIR KULLANIYORUM"

İlk ifadesinde kokain kullandığını reddeden Ayvatoğlu, şaka amaçlı pudra şekeri çektiğini söylemişti. Ardından gözaltında ailesi aracılığı ile bir açıklama yayınlayan şahıs, uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Telefonundan da uyuşturucu madde görüntüleri çıkan Ayvatoğlu, Habertürk'ün haberine göre ikinci ifadesinde şunları söyledi:

"Ben uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden esrar maddesini ve kokain maddesini tahmini olarak, 1,5 yıldır kullanmaktayım. Kullanmış olduğum esrar maddesini genelde arkadaş ortamında para karşılığı olmadan kullanmaktayım. Ancak kokain maddesini tam olarak tanımadığım arkadaş ortamından Ayhan olarak bildiğim 35 yaşındaki erkek şahıstan alıyordum. 1 gram civarında kokain maddesini 500 TL karşılığında satın almaktayım.

"KİMSEYE UYUŞTURUCU SATMADIM"

Ben para karşılığı hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Ben bu şahsa (Y.M., sosyal medyada yayımlanan görüntüleri paylaşan) herhangi bir şekilde uyuşturucu satışı yapmadım. Kendisiyle buluştuğumuzda içmek için yanımda bulunan kokain maddesini ortak kullanıyorduk. Bu olay 2-3 defa oldu. Bunun karşılığında ben şahıstan para istemedim. O da bana para teklif etmedi. Kastamonu'da herhangi birine para karşılığı ya da parasız uyuşturucu madde götürmedim.

"VİDEONUN TAMAMI İZLETİLİNCE HATIRLADIM"

Bu videodaki kokain maddesini kullanan şahıs benim. Daha önceki ifademde ben bu maddeden pudra şekeri olarak bahsetmiştim. Ancak videonun tam hali emniyette izletilince, olayın geçen yıl Kastamonu'da yaz aylarında yaşandığını hatırladım. Araçta arkadaşlarımla kokain kullandık. Videonun çekildiğinden haberim yoktu. Ben çekmedim. Bu videoyu çeken ve atan suç işlemiştir. Ben bu olayda mağdurum."

VİDEOYU ÇEKE KİŞİ DE KONUŞTU

Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullandığı anları videoya alan Ufuk K. ise ifadesinde şunları kaydetti: "Videoyu 2020 yaz ayında Kastamonu'da ben çektim. Ön koltukta oturan Dolunay O.'nun araçta olmadığı bir esnada Kürşat, 'kokain kullanacağız, sen de bu esnada bizim videomuzu çek' dedi. Bu videoyu çektiğimden Dolunay'ın haberi yoktu. Kürşat, Dolunay uyuşturucu madde kullanırken çıkmamış diyerek videoyu sildi. Birlikte iş yapacaklarmış, işini 'sağlama almak' için çektirmiş. Silinenler kısmından videoyu geri yükledim ve daha sonra Yağız M.'ye attım."

"REZİL ETMEK İÇİN SOSYAL MEDYAYA ATTIM"

Söz konusu görüntüleri sosyal medyada yayılması için şüpheli Yağız M. ise ifadesinde, "Twitter hesabımdan bir hafta önce … isimli hesaba Kürşat'ın kokain maddesi kullandığı videoyu yayılması için gönderdim. Amacım kimseyi uyuşturucuya özendirmek değildi. Aramızda husumetlim olan Kürşat'ı rezil etmekti" beyanlarında bulundu.