Kurda eziyet eden iki kişiye 30 bin lira ceza verildi

Muş’ta yaralayarak zarar verdikleri kurdun görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişiye 30 bin 954 TL para cezası verildi.

Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde yaşayan iki kişi, 20 Şubat tarihinde arazide bir kurda zarar verirken çektikleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı. Yapılan paylaşımlarla ilgi inceleme başlatan Erentepe Jandarma Karakol Komutanlığı, kişileri tespit ederek tutanak tuttu. Tutulan tutanaklarla kişilere cezai işlem uygulayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, “Koruma altında bulunan bir yaban hayvanını yakalayarak zarar veren 2 kişi bu durumu sosyal medya üzerinden paylaşmışlardır. Bu çerçevede; şahıslar hakkında Bulanık Erentepe Jandarma Karakol Komutanlığınca inceleme başlatılmış, ilgili şahıslar hakkında tutanak tutulmuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğümüzce 4915 Sayılı Kanun çerçevesinde İdari para cezası ve tazminat olmak üzere toplamda 30 bin 954,00 TL cezai işlem uygulanmıştır” denildi.