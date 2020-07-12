Kurbanlık koçları sürükleye sürükleye çaldılar
ARNAVUTKÖY’DE AHIRA GİREN BİRİ KADIN 3 HIRSIZ, KURBANLIK 7 TANE KOÇU ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI. KOÇLARIN ÇALINDIĞI ANLAR İSE GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.
Arnavutköy’de ahıra giren biri kadın 3 hırsız, kurbanlık 7 tane koçu çalarak kayıplara karıştı. Koçların çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, biri kadın 3 hırsız, Metin Karakaya’ya ait ahırın yakınlarına gelerek beklemeye başladı. Metin Karakaya’nın uzaklaşmasını fırsat bilen hırsızlar hafif ticari aracı ahırın önüne yaklaştırdı. Bu sırada ahırın çevresindeki hırsızlardan bir tanesi dikenli telleri keserek içeriye girdi.
Dikenli telleri geçen hırsızlardan bir tanesi ahıra girerek, içeriden teker teker koçları çıkartmaya başladı. Dışarıda bekleyenler ise koçları aracın arka bölümüne yükledi. Hırsızlar 5 dakika içinde 7 koçu sürükleye sürükleye çalarak olay yerinden uzaklaştı.
Araçla gelerek 5 dakikada 7 koçun çalındığı olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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