Kurbanlık boğa boynuzlarını tutan şahsı böyle savurdu
TRABZON’DA KURBANLIK BOĞA BOYNUZLARINI TUTAN ŞAHSI BÖYLE SAVURDU. KURBANLIK BOĞA, RODEO GÖSTERİLERİNİ ARATMAYACAK HAMLE YAPTI.
Trabzon’da kurbanlık boğa boynuzlarını tutan şahsı savurarak rodeo gösterilerini aratmayan bir hamle yapsa da kurban olmaktan kurtulamadı.
Trabzon’un Of ilçesi Yazlık mahallesinde kurbanlık için alınan boğayı yatırmak isteyen 8 kişilik ekibin ve boğanın mücadelesi görenleri güldürdü. Ayaklarına ip bağlanarak yere yatırılmak istenilen boğa bir süre direndi. 7 kişinin yere yatırmak için uğraştığı, Şenol Şimşek isimli vatandaşın ise boynuzlardan tutarak etkisiz hale getirmek için uğraştığı boğa rodeo gösterilerini aratmayacak hamle yaptı. Şenol Şimşek’i savurarak ters bir şekilde yere düşüren boğayı yere yatırmayı başaran vatandaşlar, kesim anından sonra boğanın son hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı. Şenol Şimşek’i boynuz hamlesiyle tekrar yere düşüren boğanın o görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Boğayı keserken hamle yapmasın diye boynuzlarını tuttuğunu belirten Şenol Şimşek, “Kurban kesmek için bir mahalleye gittik. Yere yatırırken o kadar zorlanmadık ama keserken beni uçurmasın diye boynuzunu tuttum. Ama beni tutarak attı. Başımıza böyle bir kaza geldi. Her zamanki gibi olmadı biraz aksilik yaşandı. Acemi kasaplığımıza geldi. Bir sağlık sorunum yok. Hayırlısıyla işimizi hallettik” ifadelerini kullandı.
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