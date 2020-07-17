Kurban öncesi sahte para uyarısı

Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları ve kurban satıcılarını sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ilçede bankalar ve yoğunluğun bulunduğu bölgelerde vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşürü dağıttı.

Vatandaşlar bilgilendirme için teşekkür ederken sahte para ile gerçek para arasındaki farkları anlatan polisleri dikkatle dinledi.

Ekipler, kurban satıcılarını da tek tek ziyaret ederek dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgi verip uyardı.

Toplum Destekli Polis ekipleri ilçe genelinde 5 bin broşür dağıttı.