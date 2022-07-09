banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı
Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı
Acun Ilıcalı: “Doğukan Sinik transferinde sona geldik”
Acun Ilıcalı: “Doğukan Sinik transferinde sona geldik”
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi

Kurban keserken hastanelik oldular

Konya’nın Kulu ilçesinde kurban keserken yaralanan acemi kasaplar ve kalp krizi bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 09.07.2022, 15:17
Kurban keserken hastanelik oldular

Konya’nın Kulu ilçesinde kurban keserken yaralanan acemi kasaplar ve kalp krizi bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen olayda, büyükbaş kurban kesmeye çalışan Hamit C. fenalaşarak yere yığıldı. Yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Hamit C. kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hamit C. Konya’ya sevk edildi. Kurban keserken yaralanan vatandaşlar da acil servise gelerek tedavilerini yaptırdı.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu