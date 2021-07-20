Kurban Bayramı’nda Ayasofya’da atlı polislerle denetim

Kurban Bayramı dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camisi çevresinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polislerle denetim gerçekleştirildi. Denetim yaparken atlara yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi oldu.

Kurban Bayramı’nın birinci günü yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak geldiği Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camisi’nin çevresinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı polisler asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetim esnasında yerli ve yabancı turistlerin atlara yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar atları sevdi, aileleri fotoğraflarını çekti.