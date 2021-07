Kurban Bayramı’nda 83 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya’da denize kıyısı olan 3 ilçede görev yapan cankurtaran ekipleri 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 83 boğulma vakasına müdahale ederek olası can kayıplarının önüne geçti.

Karadeniz’de sıklıkla yaşanan ‘rip akıntısı’ sebebiyle özellikle hafta sonları teyakkuz halinde çalışan cankurtaran ekipleri, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde toplam 44 cankurtaran kulesi ve 82 personelle vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlıyor. Bu doğrultuda sahil kesimlerinde hizmet veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, dört günlük Kurban Bayramı sürecinde 83 boğulma vakasına müdahale ederek olası can kayıplarının önüne geçti. Sezon başlangıcı olan 1 Haziran tarihinden itibaren 361 boğulma vakasına müdahale ettiklerini belirten Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Grup Amir Yardımcısı Samet Karaca, 15 Eylül’de biten görev süreçlerini sıfır can kaybıyla tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Rip akıntısı ya da bilinen ismiyle çeken akıntı Türkiye’de her yıl bine yakın kişinin ölümüne neden oluyor. Çeken akıntı, deniz dibindeki kum tepelerinden kırılan dalgaların çukur bölgelere hareket etmesinden oluşur. Deniz suları kıyıdan açığa doğru hızla hareket eder. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar.

"Üstün bir çaba ortaya koyduk"

Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerinde cankurtaran ekipleriyle beraber 2021 yaz sezonunu 1 Haziran günü açtıklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Grup Amir Yardımcısı Samet Karaca, “O günden itibaren Kurban Bayramı sonuna kadar toplam 361 boğulma vakasına müdahale ettik. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı’nın talimatıyla Kurban Bayramı’nda dört gün boyunca özel ve yoğun bir uygulama ortaya koyduk. Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerindeki toplam 44 kulede 82 personel ile vatandaşların can güvenliğini sağlamak için üstün bir çaba ortaya koyduk” dedi.

Bayramda 83 boğulma vakasına müdahale edildi

1 Haziran’da göreve başlayan ekiplerin 15 Eylül’de biten görev sürelerini sıfır can kaybıyla tamamlamayı hedeflediklerini belirten Karaca, “Komşu şehir sahillerinde boğulma vakaları yaşanırken çok şükür bizim sorumluluk sahamızda can kaybı söz konusu değil. Dört günlük Kurban Bayramı süresi boyunca 83 boğulma vakasına müdahale edildi. Yoğun bir süreç geçirdik ve tüm ekibimizle birlikte bayrama özel hazırlanmıştık. Kaynarca, Karasu ve Kocaali’deki sorumluluk bölgemizde bayram süresince de kayıp vermedik. Çünkü yeterli personele sahibiz. Mevcut ekiplerimiz de kendi canlarını tehlikeye atmadan tüm vakalara saniyeler içerisinde müdahale ederek can kaybına engel oldu” diye konuştu.

"Vatandaşımız, cankurtaran ekiplerimizin uyarılarını dikkate alsın"

Yüze yakın personel içerisinden en iyi eğitimi alan kişilerden bir ekip kurduklarını dile getiren Karaca, “Cankurtaranlarımız ekipmanlı ve ekipmansız hayat kurtarma konusunda iyi bir eğitim aldı. Her türlü ekipmanı da kullanabilecek durumdalar. Müdahale ettiğimiz vakaların en küçüğü 5, en büyüğü ise 85 yaşlarında vatandaşlar oldu. Aileler, çocuklarını ihmal ettiği zaman tehlikeli durumlar ortaya çıkıyor. Bu konuda ekiplerimiz çok hassas ve dikkatli davranıyor. Vatandaşımız, rip akıntısına dikkat etsin ve cankurtaran ekiplerimizin uyarılarını dikkate alsın, istiyoruz” şeklinde konuştu.