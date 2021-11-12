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Kur’an kursu öğrencisinden 3 gündür haber alınamıyor
Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu öğrencisi İshak Çağlayan’dan 3 gündür haber alınamıyor.
Asayiş 12.11.2021, 23:07
Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu öğrencisi İshak Çağlayan’dan 3 gündür haber alınamıyor.
Bingöl’den gelip Ahlat ilçesinde, Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi alan İshak Çağlayan’dan (18) üç gündür haber alınamıyor. En son salı günü gece 23.00 sularında kursu terk etmesinin ardından haber alınamayan Çağlayan’ın Ahlat sahilinde yürüdüğü anın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı da görülüyor.
(ÖO-ATL-ÖK-Y)