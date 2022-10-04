Kur’an-ı Kerim’e saldıran iki şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir’in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların emniyetteki ilk ifadesinde, alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler izleyenleri şok etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Ç. ve Mert Atakan D.’nin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur’an-ı Kerim’i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam’a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

Yakalandılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları teknik analizin ardından kimliklerini belirledikleri Berke Can Ç. ile Mert Atakan D.’nin adreslerini de tespit etti. Ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösterdiler

Konunun gündeme gelmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İzmir’de Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yurt dışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendini bilmez iki sapkının yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “İzmir’de kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Bu tür elim vakaların tekrarlanmamasının “önce ahlak ve maneviyat” düsturlu bir eğitimle mümkün olacağını bir kez daha vurguluyoruz”

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Saff Suresi 8. Ayet Meali “Allah nurunu tamamlayacaktır” paylaşımında bulunarak, “ İzmir Çiğli’de yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ebu Cehillerin karşısında, Ashabın yanında; binlerce yıldır İslam davası için geçen her bir ömrün izinde yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapanların kimlikleri tespit edilip gözaltına alındıkları açıklandı. Hoşgörü şehri İzmir’imizde böyle bir durumun yaşanmasından üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum”

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “İzmir’de Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan ve Müslümanları hedef alan şahıslar gözaltına alındı. Yaptıkları rezilliğin hesabını yargı önünde verecekler!”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Kendini bilmez iki kişinin, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve Müslümanları hedef alan saygısızlıklarından dolayı derin bir üzüntü duydum. Söz konusu kişiler, Emniyet Teşkilatımız tarafından yakalandı. Dini değerlerimize yapılan hareketi şiddetle kınıyorum”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Av. Deniz Yücel, “Dini değerlerimize ve kutsallarımıza yapılan her saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim üzerinden yapılan provokasyonlara, halkımız arasında infial yaratma girişimlerine asla izin vermeyeceğiz” paylaşımında bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya paylaşımını retweed yaparak destek verdi.