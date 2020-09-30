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Kurallara uymayanlara ceza yağdı
POLİS ALKOL UYGULAMASI DA YAPTI.
Asayiş 30.09.2020, 09:54
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Adana’da trafik polislerinin yaptığı uygulamalarda alkollü araç kullanan 121 ve ehliyeti olmayan 35 sürücüye toplamda 235 bin 143 lira ceza kesildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 24-29 Eylül tarihleri arasında gece ve gündüz uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda polis 2 bin 535 aracı kontrol etti. Yapılan bu kontrollerde 121 sürücü alkollü, 35 sürücü ehliyetsiz yakalandı, 25 araç trafikten men edildi.
Polis alkollü araç kullanan 121 kişiye bin 228’er liradan 148 bin 588 lira, ehliyetsiz araç kullanan 121 kişiye ise 2 bin 473’er liradan 86 bin 555 lira para cezası kesti.
Polis toplamda sürücülere 235 bin 143 lira para cezası uyguladı.
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