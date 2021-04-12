Gaziantep’te yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik denetimlerde 2 bin 203 araç denetlendi. Denetlemelerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten, 1 sürücüye uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 7 sürücü ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 9 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 22 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 16 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, kazaya sebebiyet verecek şekilde tedbirsiz duraklama yapan ve standart dışı ışık donanımı kullanan 38 araç sürücüsüne, 2 sürücüye ters yönde araç kullanmaktan, 5 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten, 1 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 59 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 129 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 44 araç trafikten men edildi, 7 sürücü belgesine de el konuldu.