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Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Düzce’de Kurban Bayramı tatili süresince denetimlerini sürdüren trafik polisleri, kuralları ihlal eden bin 609 sürücüye 1 milyon 240 bin 731 TL ceza uyguladı.

Asayiş 19.07.2022, 09:41
Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Düzce’de Kurban Bayramı tatili süresince denetimlerini sürdüren trafik polisleri, kuralları ihlal eden bin 609 sürücüye 1 milyon 240 bin 731 TL ceza uyguladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram tatilinde D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve kent merkezinde denetimlerini sürdürdü. Bu çerçevede, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bin 609 sürücüye 1 milyon 240 bin 731 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda denetimlerde, alkollü araç kullandığı belirlenen 25 sürücünün ehliyetlerine el konuldu.

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