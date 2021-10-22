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Kural ihlali yapan tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu’nda kırmızı ışıkta dönerek kural ihlali yapan tıra, otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Asayiş 22.10.2021, 16:25
Kural ihlali yapan tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu’nda kırmızı ışıkta dönerek kural ihlali yapan tıra, otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-100 Karayolu Gebeş Mahallesi mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki 67 ACG 266 Dacia marka otomobil, kırmızı ışıkta dönerek kurar ihlali yapan tıra arkadan çarptı. Tıra ok gibi saplanan otomobilde sürücü yaralanırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın kural ihlali yaparak dönmesi, otomobilin de arkadan çarpması yer alıyor.

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