Son Dakika
Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da künefe malzemelerinin bulunduğu koli içerisine gizlenmiş bin 648 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Asayiş 11.04.2022, 12:05
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da künefe malzemelerinin bulunduğu koli içerisine gizlenmiş bin 648 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Hatay Şehirlerarası Otobüs Terminalinde künefe malzemelerinin yer aldığı koli içerisine gizlenmiş vaziyette bin 648 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak E.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem yapıldı.