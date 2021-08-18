Kumluca’da yurttaki yangına müdahale sürüyor

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki fen lisesi yurdunun çatısında çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre saat 12.00 sırasında Cumhuriyet Mahallesi’nde ormanlık alan içindeki Kumluca Fen Lisesi Yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çatıyı kaplayan alevlere itfaiye ve 10 arazöz ekiplerinin müdahalesi başladı. İlçede konuşlu bulunan bir yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale ediyor. Öğrencinin bulunmadığı yurdun çatısındaki yangını söndürme çalışması devam ediyor.