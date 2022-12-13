Kumluca’da selin izleri siliniyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda araç, ev, iş yeri ve sera zarar gördü. İlçede selin neden olduğu hasar onarılıyor, temizlik işlemleri sürüyor.

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak yağış sele neden oldu. Metrekareye 200 kilogramdan fazla yağışın düşmesiyle sel meydana geldi. Sel nedeniyle ilçede 497 araç, 100’ün üzerinde konut, bine yakın işyerinde hasar oluştu. Selin ardından çevre il ve ilçelerden çok sayıda AFAD ve jandarma personelinin yanı sıra belediye ve STK’lardan takviye ekipler geldi. Selin ikinci gününde de ilçede hummalı çalışma dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar bir yandan, kamu personeli ve STK’lar bir yandan selin izlerini silmek için uğraş verdi. Yollara savrulan ağaç ve kütük parçaları kaldırılırken, sokaklar bir bir yıkandı. Esnaf ise iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürdü.

“Askerlerimizden Allah’ım bin kere razı olsun”

Sel nedeniyle işyerinde hasar oluşan esnaf Meral Zorlu, "Yarım saatin içinde her yer bu hale geldi. Önüne de geçemedik. Durum bu. Temizlik yapıyoruz. Sağ olsunlar, askerlerimizden Allah’ım bin kere razı olsun. Bizlere yardımcı oluyorlar. Yaklaşık 70- 80 bin TL zararımız var. Dükkanımın içi şu an tamamen bomboş” dedi.