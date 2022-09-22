Kumluca’da orman yangını

Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın, Beykonak Mahallesinde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda büyükşehir ve orman bölge müdürlüğüne ait arazöz yönlendirildi. Ekiplerin kontrol alına alma çalışması devam ediyor.