Kumluca’da orman yangını çıktı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın, Beykonak Mahallesi’nde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye büyükşehir ve orman bölge müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz yönlendirildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışması devam ediyor.