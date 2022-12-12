Kumluca güne felaketle uyandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu taşan dereler; evleri ve yüzlerce dönüm serayı sular altında bıraktı. Yaşanan felaketi anlatan çiftçi Şaban Dede, "40 yaşındayım, ömrümde böyle bir şey ne gördüm ne de duydum" dedi.

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, sele döndü. Özellikle Kumluca’nın tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken, araçlar da zarar gördü. İlçede yüzlerce sera sular altında kaldı. Domates seraları yarısına kadar adeta su ile dolarken, ekili domatesler su içinde kaldı. Yaşanan durumu anlatan Kumlucalı üretici Şaban Dede, "8-9 saat süren yağış sonrasında maalesef sular altında kaldık. Tarihimizde asla böyle bir şey yaşamadık. 40 yaşındayım, böyle bir şey ne duydum ne de gördüm. Binlerce ev ve örtü altı sular altında kaldı. Çok zor durumdayız. Olduğumuz yerde mahsur kaldık. Suyun debisi yükselmeye devam ediyor. Doğal afete teslim olduk" diye konuştu.