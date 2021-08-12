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Kumluca Adrasan’da otel yangını korkuttu

Kumluca ilçesinin Adrasan Mahallesi’nde yangın çıkan otelin mutfak ve restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 12.08.2021, 10:03
Kumluca Adrasan’da otel yangını korkuttu

Kumluca ilçesinin Adrasan Mahallesi’nde yangın çıkan otelin mutfak ve restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kumluca ilçesine bağlı turizmiyle ön planda olan Adrasan Mahallesi’nde bu sabah saat 05.30 sıralarında bir otelde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin zamanında müdahalesine rağmen otelin mutfak ve restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy yangınla ilgili, "Bu sabah ormana yakın bir yerde bulunan otelimiz yangından zarar gördü. Yangının ormana sıçramaması için üstün gayret gösterildi. Yangın büyümeden söndürüldü" dedi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Aynı mahallede dün de bir ev yanmıştı.
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