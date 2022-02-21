Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle yaraladı

Bolu’da, kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan A.A. gözaltına alındı. Kanlar içinde kalan köpek hayvan ambulansıyla tedaviye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sarıcalar mahallesi Himayeoğulları sokakta yaşayan A.A. (55), kümesteki tavuk ve hindilerine sokak köpeğinin saldırdığını gördü. Kümese giden A.A., birer hindi ve tavuğun eksik olduğunu farkedince evine giderek av tüfeğini aldı. A.A., av tüfeğiyle ateş ettiği sokak köpeğini vurarak yaraladı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi. Yaralanan köpek tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

A.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

(FC