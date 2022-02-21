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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başarıyla tamamlanan Afrika’ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin G-20’nin önemli bir üyesi olduğunu ifade ederek, satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13’üncü ülkesi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal-Türkiye İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Firmalarımızın Senegal’de aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Çok sayıda büyük projeyi başarıyla tamamladılar” dedi.
Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle yaraladı
Bolu’da kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs gözaltına alındı. Kanlar içinde kalan köpek ise hayvan hastanesine götürüldü.
Asayiş 21.02.2022, 20:01
Bolu’da kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs gözaltına alındı. Kanlar içinde kalan köpek ise hayvan hastanesine götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak’ta yaşayan A.A. (55), kümesteki tavuk ve hindilerine sokak köpeğinin saldırdığını gördü. Kümese giden A.A., birer hindi ve tavuğun eksik olduğunu fark edince evine giderek av tüfeğini aldı. A.A., av tüfeğiyle ateş ettiği sokak köpeğini yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi. Yaralanan köpek tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. A.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.