Kümese giren sokak köpekleri 20 tavuğu telef etti

Artvin’in Arhavi ilçesinde kümese giren başıboş sokak köpekleri 20 tavuğu telef etti.

Olay, Arhavi ilçesinin Aşağı Hacılar mahallesinde meydana geldi. Mahallelinin korkulu rüyası haline gelen başıboş sokak köpekleri sabah saatlerinde Nurhan Önçırak’ın tavuk kümesine girdi. Evinin bahçesinde tavuk besleyen Önçırak’ı telefonla arayan komşuları kümese köpeklerin girdiğini söyledi. Kümese gelen Önçırak, köpekleri kümesten kovduktan sonra telef olan tavuklarını görünce zor anlar yaşadı. Kümese giren başıboş sokak köpekleri 20 tavuğu telef ederken, 3 tavuk ise son anda yaralı olarak kurtarıldı. Yaralanan 3 tavuk için veteriner çağıran Nurhan Önçırak, "Birinin gözü kör oldu, birinin ki şişti kümeste can çekişiyorlar" dedi.

Olay sonrası sokak köpeklerinin ahırdaki keçiye de saldırmak istediğini söyleyen Önçırak, "Erken gelmeseydim keçiye de saldıracaktılar" ifadelerini kullandı.