Kumburgaz TEM’de feci kaza: 3 yaralı

TEM Otoyolu Kumburgaz Mevkii’nde yoldan çıkan bir kamyonet ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içinde sıkışan 3 kişi itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 13.10 sıralarında TEM otoyolu Kumburgaz mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 61 LD 435 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yeşillik alana daldı. Kamyonet yeşillik alanda çarptığı ağacı devirerek durabildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler ilk yardıma koşarak itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 3 yaralıyı çıkarak ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralıların hastane tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışmalarına başladı.