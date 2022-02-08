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Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
Asayiş 08.02.2022, 21:44 08.02.2022, 22:45
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.