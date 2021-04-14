banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti
Selçuk Bayraktar'dan Kanata açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan Kanata açıklaması
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı

Kumarcılara suçüstü

Malatya’da iki adrese düzenlenen operasyon sonucu 8 kişi kumar oynarken polis tarafından suçüstü yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 14.04.2021, 17:37
1
Kumarcılara suçüstü

Malatya’da iki adrese düzenlenen operasyon sonucu 8 kişi kumar oynarken polis tarafından suçüstü yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dabakhane ve Kavaklıbağ Mahallesi’nde kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerine operasyon düzenledi. Kumar oynadığı sırada suçüstü yakalanan 8 kişiye idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahipleri F.F. ve B.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
parçalı bulutlu