Kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 500 lira ceza kesildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince dernek lokali ve kahvehanelere yapılan kumar operasyonunda 8 şahsa toplam 14 bin 552 lira idari para cezası kesildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde dernek ve lokaller ile kahvehanelere yönelik eş zamanlı kumar operasyonu düzenlendi. Mahkemeden alınan arama kararına istinaden yapılan operasyonda, 13 ayrı mekanda 143 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulandı. Aranması olan 1 şahıs gözaltına alınırken, kumar oynarken suçüstü yakalanan 8 şahsa Kabahatler Kanunu çerçevesinde kişi başı bin 819 TL olmak üzere toplam 14 bin 552 lira idari para cezası kesildi. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 790 liraya da el konuldu.

Operasyonda 1 dernek yöneticisi ile ruhsatsız kahvehane işletmecisi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Söz konusu dernek ve ruhsatsız kahvehane hakkında ilgili kurumlar hakkında da ayrıca idari işlem başlatıldı.