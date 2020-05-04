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Kumar oynarken yakalanan kadınlar 'gün yapıyorduk' dedi

Adana'da, korona virüs salgını nedeniyle kahvehanelerin kapatılmasına rağmen bazı mekanları kahvehaneye çevirip kumar oynayan ve oynatan 40 kişi suçüstü yakalandı. Polisi karşısında gören kadınların "Gün yapıyorduk" demesi dikkat çekti.

Kumar oynarken yakalanan kadınlar 'gün yapıyorduk' dedi

Adana'da, korona virüs salgını nedeniyle kahvehanelerin kapatılmasına rağmen bazı mekanları kahvehaneye çevirip kumar oynayan ve oynatan 40 kişi suçüstü yakalandı. Polisi karşısında gören kadınların "Gün yapıyorduk" demesi dikkat çekti.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:49
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Kumar oynarken yakalanan kadınlar 'gün yapıyorduk' dedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatılmasına rağmen bazı yerlerin kahvehaneye çevrilerek kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine polis 3 ev, 1 çiftlik ve 2 iş yeri olmak üzere 6 ayrı adrese baskın yaptı. Baskında kumar oynadığı belirlenen kadınlar da yakalandı. Kadınların polisi görünce "Gün yapıyorduk kumar oynamıyorduk" demesi dikkat çekti. Kumar oynarken yakalanan şahıslardan 6'sına kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, toplam 8 bin 450 lira para ile oyun kağıtları ve pullara el koyuldu.

Kumar oynayan 34 şahsa ise kumar oynamaktan, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 101 bin 794 lira idari para cezası verildi.

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