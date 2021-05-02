Kumar oynarken jandarmaya yakalandılar

Samsun’da kumar oynayan 4 kişi ile evinde kumar oynatan şahıs, jandarmanın baskını sonucu yakalandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Büyüklü Yağbasan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine H.Ç. adlı şahsın evine baskın düzenledi. Söz konu evin içinde kumar oynadığı iddia edilen S.A., T.B., A.Ş. ve K.Ş. suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri evde oyun kağıtlarını da ele geçirdi. Kumar oynayan 4 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesi gereğince kişi başı bin 336 TL idari para cezası uygulanırken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri içinde yine ayrı ayrı 3 bin 469’er TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan ev sahibi H.Ç. hakkında da "Kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.