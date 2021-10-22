Kumar oynanan işyerine polis baskını

Beyoğlu’nda kumar oynanan bir iş yerine denetim yapan polis ekipleri, 5 kişiye para cezası keserken, iş yerinin faaliyetine son verildi. İşletme sahibi de kumar oynatmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkân Sağlama” konusu ile ilgili ilimiz Beyoğlu ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Beyoğlu ilçesi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi’nde bulunan bir adrese dün 22.00’da denetim yaptı. Denetimlerde işyerinin içerisinde bulunan 5 şahsın olduğu ve bulunduğu ve “Black Jack” ile “Rulet” olarak tabir edilen kumar masaları kurulduğu görüldü. 323 adet kumar pulu, 2 bin TL para, 52 adet oyun kağıdı, 1 adet rulet çarkı, 2 adet rulet ve poker masası, 8 adet alkol ele geçirildi.

Kumar oynadığı görülen 5 şahıs hakkında “5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Kumar Oynamak” içerikli 34. Maddesi gereğince idari para cezası işlemi uygulandı. İşyeri sorumlusu M.G. isimli şahıs hakkında ise, “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adliyeye sevk edildi. Ayrıca, işyeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.