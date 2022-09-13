Kumar oynanan derneğe polis baskını

Çorum’un İskilip İlçesi’nde, kumar oynatılan dernek binasına polis ekipleri baskın düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında 112 ihbar hattına İskilip ilçesinde bir dernekte kumar oynandığının ihbar edildi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda bahse konu dernekte yapılan adli aramada 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 94 deste iskambil kağıdı ile bir miktar para ve yazboz kağıdı ele geçirildi. Dernek binasında yapılan kimlik kontrolünde ise dolandırıcılık suçundan 5 yıldır araması bulunan bir şahıs yakalandı.

Polis ekipleri, dernek binasında bulunan tabanca, tüfek ve iskambil kağıtlarına el koyarken, bir kişi hakkında da ’Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlattığı öğrenildi.